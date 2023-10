Kurt Rosenwinkel Undercover – Live At The Village Vanguard (Heartcore Records/Membran)

Mit dem Pianisten Aaron Parks, dem Bassisten Eric Revis und dem Schlagzeuger Greg Hutchinson hat der Gitarrist Kurt Rosenwinkel eine gute Wahl getroffen, um dieses Live-Album im legendären New Yorker Club Village Vanguard aufzunehmen. Warum es Rosenwinkel „Undercover“ überschrieben hat, wird nicht klar, denn die vier Musiker gehen die sechs Stücke so spielgewitzt an, dass es eine echte Freude ist, ihnen dabei zuzuhören. Während die Rhythmusgruppe für das rockend-groovende Fundament verantwortlich ist, ist die Kombination aus Klavier, Keyboards und E-Gitarre für die kristalline, harmonisch-melodische Glasur zuständig. Wer sich an die frühe Pat Metheny Group erinnert fühlt, hört durchaus richtig. Doch ist das, was Rosenwinkel im Quartett macht, mehr als nur eine Paraphrase des ikonischen Sounds dieser Group. So sehr der Vergleich zwischen ihm und Metheny vielleicht auch naheliegen mag, so sehr entfernt sich Rosenwinkel aber von seinem Instrumentalkollegen, wenn er sich auf seinen nicht zu versiegen scheinenden Melos verlässt und auf der Gitarre seine unendlich weiten und tuffigen Legatobögen spielt.