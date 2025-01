Kurt Rosenwinkel The Next Step Band Live At Smalls 1996 (Heartcore Records/Membran)

Schon vor 30 Jahren war Kurt Rosenwinkel fasziniert vom Innovationswillen des zeitgenössischen Jazz. Seine ersten Meriten hatte er als Gitarrist in der Band des Vibrafonisten Gary Burton 1992. Mitte der 1990er formierte er als Mittzwanziger ein Quartett mit Mark Turner (Tenorsaxofon), Ben Street (Bass) und Jeff Ballard (Drums), das 2000 mit dem Album „The Next Step“ seinen Peak hatte. Doch zuvor traten Rosenwinkel und dieses Quartett acht Jahre Dienstagnacht im New Yorker Smalls auf. Dadurch erspielten sich die vier einen dichten Bandsound, der zu ihrem Markenzeichen wurde. Schon damals ließ Rosenwinkel auf der Gitarre eine Welle nach der anderen über die Akkorde hinwegbranden und umspielte Turners Saxofongirlanden so klangintensiv, als ob er sie schützend umschließen wollte.