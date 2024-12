Kuhn Fu Katastrofik Kink Machine (Berthold/Cargo)

Christian Achim Kühns Band Kuhn Fu ist berüchtigt für ihren „eklektischen Wahnsinn“, ihre aggressiv-satirischen Stilwechselorgien zwischen Swing, Rock, Latin, Metal, Bop, Walzer, Punk, Marsch und anderem. Jetzt hat der Gitarrist seine Band aber erweitert: Statt des einen Bläsers sind es nun gleich vier. Dieses kompetente Holzbläserquartett (Frank Gratkowski, John Dikeman, Sofia Salvo, Ziv Taubenfeld) erlaubt Kühn nicht nur komplexere Kompositionen, sondern bietet zudem mehr Solistenauswahl. Daher gibt es nun neben den Stilbruchschockern und Donnerriffs auch längere satirisch „schöne“ Strecken und größere Portionen an kreischenden, hupenden Saxofonen. Die helle Freude am sinnhaften musikalischen Unsinn wird dadurch keineswegs getrübt. E-Gitarre und Bläsersätze, Rock und Jazz vermischen sich bei Kuhn Fu auf unberechenbare, plötzliche, höchst unterhaltsame Weise. Und an Bass und Schlagzeug werken weiterhin Esat Ekincioglu und George Hadow. Schön, dass unsere liebste Anarchospaßkapelle zurück ist.