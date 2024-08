Kristjan Randalu & Bodek Janke Double Standard (XJAZZ Music/xjazzmusic.com)

Der Albumtitel „Double Standard“ ist positiv zu lesen: Weil der gebürtige Este Kristjan Randalu und der gebürtige Pole Bodek Janke nicht mit der Tradition der US-amerikanischen Jazzstandards groß geworden sind, nehmen sich der Pianist und der Schlagzeuger andere Freiheiten heraus, als es wahrscheinlich amerikanische Musiker/-innen getan hätten. Fünf Jazzstandards sind auf ihre EP gekommen, die die beiden so gemorpht haben, dass der jeweilige Kern dieser Klassiker hervortritt. Davis‘“So What“-Riff kommt zum Beispiel in anderen Tonlängen daher, Hancocks „Cantaloupe Island“ wird im 9er-Metrum gespielt oder beim durch das Brubeck-Quartett zum Welthit gewordenen „Take Five“ läuft das Thema im A-Teil als Quintolen über einen 4er-Takt, bevor im B-Teil das Original-5er-Metrum gespielt wird. Und in den Improvisationsparts hört man, warum Randalu und Janke wie blind einander vertrauen: Sie kennen sich seit gemeinsamen Schultagen in Karlsruhe vor nunmehr 30 Jahren.