Nach 15 Jahren in unveränderter Besetzung klingen Kneebody aus Los Angeles immer noch einzigartig. Sie verknüpfen Jazz-Rock-Punch, elektronische Sounds, Space- und Heavy-Rock-Anleihen mit der Lust an Improvisation. Bis auf Schlagzeuger Nate Wood haben außerdem alle Mitglieder des Quintetts Kompositionen zum mittlerweile neunten Album der Band beigesteuert. Der knapp viertelstündige „Drum Battle“ von Tenorsaxofonist Ben Wendel ist dabei ein Musterbeispiel an rhythmischer Vertracktheit, bei dem das improvisatorische Feuer dennoch nicht zu kurz kommt und die Energie der Band permanent hoch gehalten wird. Kneebody wollen ungemütlich klingen, dabei gelingen ihnen punkige Kabinettstückchen wie „The Balloonist“ von Trompeter Shane Endsley, das gleichzeitig heavy und leichtherzig klingt. Im Herbst wollen sie ihren überbordenden Sound auf europäische Bühnen bringen.