Klaus Paier & Asja Valcic

Eine ganze Dekade schon spielen diese beiden zusammen. Und das hört man. Denn der Akkordeonist und Bandoneonist Klaus Paier und die Cellistin Asja Valcic verschmelzen zusammen zu einer Stimme, wenn sie zusammen Musik machen. Eine Musik, die sich zwischen Klassik, Jazz und südosteuropäischen Klängen in einem Fluss an Einfällen und Austausch bewegt. Immer vollgepackt mit Emotionen und Leidenschaft. Der Österreicher und die Kroatin brillieren in ungeraden Takten ebenso, wie sie herrlich schwelgen, dramatische Geschichten erzählen oder mal perkussiv agieren. Dieses Duo zeigt einmal mehr, wie zeitlos und grenzüberschreitend es sich mit Jazz als Basis musizieren lässt. Einander zuhören, miteinander kommunizieren, Ideen des anderen weiterstricken – so gut wie Paier und Valcic bekommen das nur wenige andere Zweierformationen hin.