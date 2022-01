Kit Downes / Petter Eldh / James Maddren Vermillion (ECM/Universal)

Kit Downes war schon immer ein Pianist, der konzeptionell weit über das Piano hinaus denken konnte, aber spielerisch immer wieder zu den 88 Tasten zurückfand. Diese Gabe stellt er auf seinem neuen Trioalbum einmal mehr unter Beweis. Mit Bassist Petter Eldh und Drummer James Maddren findet er in jedem Stück neue Wege, den tradierten Klavier-Trio-Kontext aufzubrechen, ohne ihn neu zu erfinden. Vertraute Haltungen und überraschende individuelle und kollektive Spielzüge durchdringen einander, wobei in diesem Meisterwerk der gemeinsamen Zurückhaltung neben dem real Erklingenden auch immer wieder die Assoziationsräume des Beredt-Weggelassenen entscheidend sind. Die Fantasien der drei Musiker sind romantisch verträumt und wirken unschuldig verspielt. Jeder einzelne Ton zählt in diesen filigranen Konstruktionen. Sie wirken wie Atome, die einander im unendlichen Raum suchen, um Moleküle zu bilden. Ein musikalischer Urzustand, an dessen Entwicklung der Hörer aktiv teilhaben darf.