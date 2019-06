Kevin Hays / Chiara Izzi

Kann es sein, dass Kevin Hays in letzter Zeit ein bisschen häufig am Broadway unterwegs war und in diversen Musicalhäusern seine sentimentale Seite entdeckte? Dieser brillante Pianist, der sich zuletzt einbildete, bei jeder Gelegenheit unbedingt singen zu müssen, hat mit der italienischen Singer-Songwriterin Chiara Izzi eine nicht sonderlich modulationsfähige musikalische Partnerin gefunden, die er anschmachten kann. Ihre Duette besitzen jedenfalls etwas von dieser modernen Singspieltheater-Ästhetik, immer eine Spur zu lieblich, zu kitschig, zu drüber. Nicht mal Gastsolisten wie Chris Potter (Sax), Nir Felder (Gitarre) oder Grégoire Maret (Harmonika) können da ein paar Ecken und Kanten in die Stücke hineinmogeln. Je nach Laune und Neigung kann man diese Musik irgendwie harmlos, aber sympathisch finden. Oder eben leicht nervig.