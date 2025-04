Kenny Dorham Blue Bossa In The Bronx (Resonance/Harmonia Mundi)

„Blue Bossa“ ist einer dieser unwiderstehlichen Blue-Note-Klassiker, den auch Leute kennen, die sich sonst nicht für Jazz interessieren. Den Song hat der Trompeter Kenny Dorham 1963 geschrieben, zuerst aufgenommen hat ihn Joe Henderson. Im Repertoire hatte ihn Dorham aber selbstverständlich auch, wie man auf dieser heftig kochenden Live-Aufnahme von 1967 hören kann. Sein Quintett hatte damals die beiden späteren Superstars Cedar Walton und Paul Chambers an Klavier und Bass an Bord sowie den Altsaxofonisten Sonny Red und den Schlagzeuger Denis Charles. Viertelstündige Fassungen von „Confirmation“, „Blue Friday“, „Bag’s Groove“ und dem Titelsong lassen alle Beteiligten reichlich zu Wort kommen, dazwischen ist die Edelschnulze „My One And Only Love“ eine kurze Gelegenheit zum Luftholen. Die Veröffentlichung ist hervorragend ausgestattet: rare Fotos, Liner-Notes von Bob Blumenthal sowie Interviews mit Eddie Henderson, Reggie Workman, Dan Morgenstern und vielen anderen.