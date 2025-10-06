Felix Hauptmann / Kirke Karja Underwater Consciousness Boomslang/Galileo MC

Tief hinabtauchen in Rhythmen, Klänge und Zeitstrukturen, komplex und schwebend, das ist das in seinen rhythmischen Texturen wunderbar dichte und kunstvolle Debütalbum des Duos der estnischen Pianistin und Improvisationsmusikerin Kirke Karja und des Kölner Pianisten und Komponisten Felix Hauptmann. Nach einem intensiven Tag voller Proben nahmen Karja und Hauptmann am 4. Januar 2024 im Kölner LOFT das gesamte Album innerhalb einer Stunde auf. Auf „Underwater Consciousness“, benannt nach einem Gedicht der Vibrafonistin und Perkussionistin Maria Filippou, entfalten sich die Stücke als Verbindung von spontaner Komposition und Improvisation und zeigen die intuitive Verbindung beider Künstler/-innen. Intuitiv und dringlich.