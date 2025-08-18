Juraj Stanik Trio

Dream Sequence

Challenge/Bertus

Juraj Stanik Trio – Dream Sequence (Cover)Es ist ein klassisches Setting: Klavier, Kontrabass, Schlagzeug. Und es klingt wie ein klassisches Album, mit dem sich Juraj Stanik, Frans van der Hoeven und Joost van Schaik präsentieren. Denn der holländische Pianist und seine beiden Partner halten sich an die Grundlagen der Triokunst, mit ein wenig swingboppender Eleganz wie „Marie Antoinette“ oder „Waltonia“, sanften Besenballaden wie „Luut“ oder „Dream Sequence“ , lässigem Medium-Groove wie „Red Balloon“ oder der Late-Nite-Melodie „Everyone Who Is Anyone“. Die eigenen Stücke und ein paar Standards laufen in der Dramaturgie des Programms stimmig ineinander. Stanik spielt mit erfahrener Finesse, seine Partner folgen ihm ebenso unaufgeregt wie stilistisch souverän mit dem nötigen Swing im Detail. „Dream Sequence“ hat den Charme des Zeitlosen, ein Klaviertrio alter Schule.

Text
Ralf Dombrowski
, Jazz thing 159

Veröffentlicht am 18. Aug 2025 um 07:58 Uhr unter Reviews

