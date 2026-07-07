Berlin: 1. JIB Festival

JIB FestivalVom 14. bis 16. Juli lädt das Jazz Institut Berlin (JIB) erstmals zum JIB Festival in die Universität der Künste Berlin (UDK) ein. An drei Abenden präsentieren Ensembles des Instituts die Musik, die sie im Laufe des Sommersemesters erarbeiteten. Die stilistische Bandbreite reicht von traditionellen bis zu zeitgenössischen Ausdrucksformen des Jazz und spiegelt die Vielfalt der künstlerischen Arbeit am Institut wider – von kleineren Ensembles bis zur Bigband. Auf zwei Bühnen, dem Georg-Neumann-Saal und dem Studio des Jazz Instituts Berlin, wechseln sich die Ensembles ab. So entsteht an allen drei Tagen ein durchgehendes Konzertprogramm mit mehr als 25 Ensembles.

Das JIB ist eine gemeinsame Einrichtung der UdK und der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. „Mit seiner internationalen Strahlkraft gehört das Jazz Institut Berlin zu den führenden Ausbildungsstätten für Jazz in Europa“, so der Präsident der UdK Berlin, Markus Hilgert. „Die besondere Zusammenarbeit zwischen der Universität der Künste Berlin und der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin schafft ein hochschulübergreifendes Zentrum, das künstlerische Exzellenz, internationale Vernetzung und die Vielfalt des zeitgenössischen Jazz auf einzigartige Weise verbindet.“

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