Lila Downs: Grammy fürs Lebenswerk

Lila DownsSie ist zwar erst 57 Jahre alt, erhält aber in der kommenden Verleihung der Grammys bereits die Auszeichnung für ihr Lebenswerk: Die mexikanische Singer/Songwriterin Lila Downs wird von der Latin Recording Academy in Miami im kommenden Winter mit einem „Lifetime Achievement Award“ geehrt. Downs wurde mit ihrem Album „La Sandunga“ (1998) weltweit bekannt und veröffentlichte seitdem Meilensteine wie „La Linea“ (2001), „Una Sangre“ (2004) oder „Pecados Y Milagros“ (2011).

Die in der Provinz Oaxaca geborene Mixtec-Musikerin verarbeitet in ihrer Musik und in ihren Texten Einflüsse der indigenen Kulturen, berücksichtigt dabei nicht nur ihr eigenes Volk, sondern auch das der Nahuatl, Zapotecs und der Mayas. Die indigenen Anliegen thematisiert sie auch immer wieder auf politischer und ökologischer Ebene. Downs‘ Arbeit zeichnet sich ebenso durch viele internationale Teamworks und Duette aus, etwa mit der Flamencosängerin Niña Pastori, der Argentinierin Soledad oder der Katalanin Sílvia Pérez Cruz. Mit Shakira und Burna Boy hat sie kürzlich die Fußballweltmeisterschaft musikalisch eröffnet. Weitere Latin-Grammys werden Chichí Peralta aus der Dominikanischen Republik und die mexikanisch-spanische Sängerin Olvido Gara Jova alias „Alaska“ erhalten.

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