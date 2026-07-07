Premiere: Brooklyn Jazz Festival

Jason Moran The BandwagonAm 8. August findet im LeFrak Center at Lakeside am Prospect Park im New Yorker Stadtteil Brooklyn das erste Brooklyn Jazz Festival statt. Künstlerischer Leiter dieses neuen Festivals ist der Gitarrist und Produzent Joel Harrison, der bereits das Brooklyn Guitar Festival und das Alternative Guitar Summit verantwortete. Eröffnet wird das Festival mittags mit einem Konzert des Gitarristen Vinicius Gomes, Headliner auf der Hauptbühne ist dann der Pianist Jason Moran, der für sein Konzert mit seinem Trio The Bandwagon auch Akili Bradley (Trompete) und Devon Gates (Bass) als Gäste mit auf die Bühne bittet. Zuvor tritt der kubanische Pianist Gonzalo Rubalcaba mit seiner Band First Meeting auf, in der neben ihm Saxofonist Chris Potter, Bassist Larry Grenadier und Schlagzeuger Eric Harland zu hören sind.

Potter ist noch ein weiteres Mal auf der Hauptbühne des Brooklyn Jazz Festivals zu erleben – dann mit seinem Quartett mit dem Pianisten Craig Taborn, dem Bassisten Joe Martin und dem Schlagzeuger Kendrick Scott. Zudem treten dort das Quartett der Bassistin Linda May Han Oh und die Band des Schlagzeugers Marcus Gilmore auf. Das Line-up auf der Nebenbühne ist gleichfalls spannend – unter anderem mit dem Vibrafonisten Joel Ross und Good Vibes sowie Bobby Sanabria & Ascención. Und aus Anlass des 100. Geburtstags von Miles Davis gibt es im Rahmen des Festivals eine Reinszenierung der Musik des bahnbrechenden Albums „In A Silent Way“, unter anderem gespielt von den Gitarristen Vernon Reid und Harrison, vom Pianisten Micah Thomas und der Saxofonistin Ingrid Laubrock. „Ich wollte beim Festival einige der besten Jazzmusiker:innen von Heute präsentieren“, so Harrison über seine Intention: „Wichtig ist mir, dass die Musik vielfältig und divers ist – wir sind in Brooklyn, dem multikulturellen Stadtteil New Yorks überhaupt.“

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Brooklyn Jazz Festival