Juliana Blumenschein & Florin Küppers In Between (Double Moon/Bertus)

Es ist eine besondere Qualität, wenn man das Lächeln im Gesang hört. Juliana Blumenschein und Florin Küppers kennen sich aus Studienzeiten in Mannheim, sie arbeiten seitdem in verschiedenen Konfigurationen zusammen. Das Duo jedoch ist Resultat der Coronamonate, als große Formationen verboten waren. Die Sängerin mit brasilianischen Wurzeln und der Gitarrist mit Neigung zum swingenden Fingerpicking beschlossen, im musikalischen Gespräch zu bleiben, und erarbeiteten ein Programm mit zahlreichen südamerikanischen Heimatbezügen. Hermeto Pascoal findet sich im Stammbaum ebenso wieder wie Jobim, aber auch die umgarnende Gemeinsamkeit, die Tuck & Patti zur Kunstform perfektioniert haben. Blumenschein und Küppers machen daraus ihren einen Klangraum, detailgenau im Dialog, aber fröhlich offen in der Wirkung. Und man merkt, wie sie sich anlächeln im Wechselspiel ihrer gestaltenden Energien.