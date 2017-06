Judy Niemack & Dan Trapper

In Berlin steht die Wiege dieses kongenialen Duos, und als Hebamme fungierte mit Lee Konitz einer, der im Laufe seiner langen Karriere bereits Legionen von Musikern inspirierte und miteinander verband. So geschehen auch bei der Vokalistin Judy Niemack und dem Pianisten Dan Trapper. Letzter gastierte mit dem Altsaxofon-Granden in der Hauptstadt, wo Niemack als Dozentin am Jazz-Institut arbeitete und den beiden lauschte. Aus spontaner Sympathie entwickelten sich musikalische Empathie und eine für diese klassische Besetzungsform ungewöhnlich risikoreiche improvisatorische Tour de Force. Niemack und Trapper modellieren Standards wie „There Will Be Another You“, „Body And Soul“ und „Epistrophy“ sowie einige Nummern, die die Sängerin mit Konitz komponierte, nach ihrem Gusto: fragil, romantisch, kantig, tiefgreifend, modern. Dabei muss sich das Klavier nicht etwa auf seine angestammte Rolle als Begleiter reduzieren. Beide musizieren auf Augenhöhe und einem erstaunlich hohen Niveau.