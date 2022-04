John McLaughlin The Montreux Years (BMG/Warner)

John McLaughlin war in den letzten 50 Jahren Dauergast beim Montreux Jazz Festival, die Auswahl auf „The Montreux Years“ mit Auftritten zwischen 1984 und 2016 hat er selbst getroffen. Das reformierte Mahavishnu Orchestra von 1984 mit dem Saxofonisten Bill Evans und dem Schlagzeuger Danny Gottlieb ist gleich zweimal vertreten und steht genauso wie die Band, mit der er 1998 „Acid Jazz“ spielte, für die ausufernde Fusionseite des britischen Gitarristen. Aber auch das akustische Duo mit dem spanischen Kollegen Paco de Lucia liegt McLaughlin am Herzen, weshalb er es auch zweimal zu Wort kommen lässt. Die Auswahl komplett macht dann sein Trio mit Organist Joey DeFrancesco und Schlagzeuger Dennis Chambers, mit dem er 1995 eine ekstatisch köchelnde Fassung von Carla Bleys „Sing Me Softly Of The Blues“ zelebrierte, und sein aktuelles Quartett The 4th Dimension, mit dem er 2016 am Genfer See konzertierte.