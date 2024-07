Johannes Mössinger About Bach (HGBS Blue/Indigo)

Wie bei Vertretern seiner Zunft nicht unüblich, hat sich auch der Freiburger Pianist Johannes Mössinger intensiv mit Bach beschäftigt. Zum Glück behelligt er uns nicht mit der x-ten Interpretation der „Goldberg Variationen“, sondern bringt selten gespielte Bachwerke zu Gehör. Die „Fuge in D-Dur“ ist genauso dabei wie die in e-Moll, aber auch das Präludium in e-Moll und das in F-Dur. Das Titelstück ist dann doch eine eigene Bearbeitung unter dem Eindruck von Bachs Musik, und sie fängt die ganze delikate Spielweise Mössingers ein, die der Musik von Bach ihren ganz eigenen Stempel aufdrückt – alles andere wäre ja für einen Jazzpianisten auch uninteressant. Die wunderschön gestaltete LP kommt mit einem Aufklappcover daher, das der Wertigkeit der Musik in Haptik und Optik entspricht. „About Bach“ ist ein eher stilles Album, das seine Größe und Wucht erst allmählich entfaltet – mehrfaches Hören wird hier definitiv empfohlen.