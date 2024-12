Johannes Enders Trio The Creator Has A Master Plan B (enja yellowbird/edel)

Bevor man „The Creator Has A Master Plan B“ des Weilheimer Tenorsaxofonisten Johannes Enders hört, sollte man kurz darüber nachdenken, was im Jazz Interpretation bedeuten kann. Denn für Enders verbirgt sich dahinter nicht ein bloßes Kopieren der Musik eines Vorbildes, sondern vielmehr das Verinnerlichen der kreativen Leistung eines Künstlers – und zwar so, dass durch das Eigene erst das Fremde klar hervortritt. So hat es Enders schon auf seinem letzten Album mit Sonny Rollins praktiziert, so setzt er es im Trio mit dem Bassisten Joris Teepe und dem mittlerweile 84 Jahre alten Drummer Billy Hart fort. Für sein Tribute an den 2022 gestorbenen Pharoah Sanders greift Enders sozusagen das Echo auf, dass dieser afroamerikanische Saxofonist zeitlebens in ihm ausgelöst hat, und transformiert es im Flow des Improvisationsprozesses in eine von Herzen kommende Jazzmusik. Dass Hart Zeitgenosse Sanders‘ ist, sorgt für Authentizität und kommt dem Jazz der drei zugute. Als Improvisationskünstler weiß Enders natürlich, dass für jeden Schöpfer ein Plan B in turbulenten Zeiten wie diesen von heute ein notwendiges Utensil ist, um den multiplen Krisen zu begegnen.