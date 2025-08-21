Joe Fonda Quartet Eyes On The Horizon Long Song Records/longsongrecords.bandcamp.com

Ein Tribute-Album für einen Musiker, der dann auch noch selbst auf diesem Album an ihn mitspielt: Als der Bassist Joe Fonda die Stücke für „Eyes On The Horizon“ komponierte, musste er ständig daran denken, wie Wadada Leo Smith wohl die Musik geschrieben hätte. So kam es, dass Fonda durch seinen Blick in das Komponistenstübchen des Trompeters seine Art zu komponieren mit der von Smith kombinierte, der ja lange Zeit auch sein Mentor war. An den Aufnahmen waren dann neben den beiden Amerikanern noch die japanische Pianistin Satoko Fujii und der italienische Schlagzeuger Tiziano Tononi beteiligt. Sieben zum Teil lange Stücke haben die vier aufgenommen, deren komponierte Rahmen sie im freien Spiel ihrer improvisatorischen Kräfte zu füllen wussten. Doch wie dieses vielleicht etwas seltsame Smith-Tribute am besten funktioniert, zeigt sich in dem im Duo von Bass und (gestopfter) Trompete gespielten Stück „Like No Other“, das sie dem Vibrafonisten Bobby Naughton gewidmet haben. Nach der Melodie spielt jeder der beiden solo, in das der jeweils andere kurze Phrasen hineinschiebt – so, als wenn ihr gemeinsamer Freund mit im Studio gewesen wäre.