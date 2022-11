JISR Heritage / Irth (enja Yellowbird/edel)

Eher durch Zufall wurde „Irth“ die letzte Studioplatte mit dem unlängst verstorbenen Roman Bunka, der als Oud-Meister zum JISR-Projekt des Sängers und Guembri-Spielers Mohcine Ramdan gehörte. Es ist eine bunt gemischte Band mit Zentrum in München und den Wurzeln in der Welt, vor allem in Marokko und auf dem Balkan, die sich für zwei Studiotage im Frühling 2021 den Percussionisten Rhani Krija und den Geiger Marwan Fakir ins Team laden konnte. Ramdan legt viel Wert darauf, Musik als verbindendes Konzept zu sehen, und so stellt „Irth“ verschiedene Traditionen seiner Heimat Marokko vor, das Hypnotische der Gnawakultur, das Profunde des Blues der Westsahara, Elemente aus Südspanien, der klassischen arabischen Musik bis hin zu balkangetöntem Crossover. Es geht um die Temperaturen der Temperamente, die kollektive Wirkung. Niemand steht im Mittelpunkt, die Musik kann laufen als Produkt einer empathischen Gemeinschaft.