Jeremiah Chiu & Marta Sofia Honer Recordings From The Åland Islands (International Anthem/Indigo)

So klang einst Jon Hassell auf seinem famosen „Vernal Equinox“, so klang Brian Eno in den 1970ern, so konnte Terry Riley klingen. Die kalifornischen Musiker Jeremiah Chiu und Marta Sofia Honer lernten sich einst in einem Ensemble kennen, das Rileys „In C“ interpretierte – nun haben sie als Duo ein nordlichtschönes Ambient-Album eingespielt. Auf den Åland-Inseln zwischen Schweden und Finnland entstanden während zweier Sommer wundersam entschleunigte Stücke. Unter der Mitternachtssonne fertigten der Analog-Synthie-Bastler und die Bratschistin Field-Recordings in den Wäldern an und verquickten diese mit Elektronik, Orgeln und Klavieren. Da bimmeln die Glockenspiele, da zirpen die Vögel, da fließen Pianoarpeggien mit den entrückten Sounds einer Stringmachine zusammen. Das ist in Töne gegossene Friedfertigkeit – völlig unesoterisch und immer im Flow.