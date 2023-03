Jeff Parker Mondays At The Enfield Tennis Academy (Eremite/eremiterecords.bandcamp.com)

2022 erweist sich rückblickend als das bislang produktivste Jahr des ehemaligen Tortoise-Gitarristen Jeff Parker. Das Doppelalbum „Mondays At The Enfield Tennis Academy“ dokumentiert einige live mitgeschnittene Jams mit Bassistin Anna Butterss, Saxofonist Josh Johnson und Drummer Jay Bellerose. Es hat die Anmutung eines klassischen Live-Albums aus den Sixties. Im Hintergrund des musikalischen Geschehens scheppert das Geschirr, murmeln die Kellner mit den Gästen, und man meint hin und wieder einen Truck vorbeirumpeln zu hören. Doch Letzteres kann auch Einbildung sein. Auf jeden Fall fühlt man sich unweigerlich in das Konzert hineingesogen. Die Musik ist wie für Parker typisch, sehr introspektiv, im Fokus steht stets der Sound. Strukturelle Variationen sind zuweilen so minimal, dass sie an frühe Minimal Music erinnern. Parker selbst agiert sehr zurückhaltend und lässt auch wenig von seinen sonst so gern gespielten Effekten hören. Überhaupt sind Soli eher die Ausnahme auf dieser kollektiven Reise.