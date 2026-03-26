Javon Jackson Jackson plays Dylan Solid Jackson/Palmetto

In Berlin gibt es eine Jazzgruppe, die sich dem Œuvre Bob Dylans verschrieben hat, das ist die vom Saxofonisten Ali Beierbach geleitete Band Absolutely Sweet Marie. Nun hat auch sein amerikanischer Kollege Javon Jackson den Barden aus Minnesota für sich entdeckt. Zusammen mit einer kleinen Band und den Sängerinnen Lisa Fischer und Nicole Zuraitis spielt Jackson Dylan-Songs aus drei Jahrzehnten, darunter Klassiker wie „Blowin‘ In The Wind“, „The Times They Are A-Changin‘“ und „Hurricane“ – der Song, der dazu geführt hat, dass der Boxer Rubin Carter aus dem Knast kam. Jackson scheut aber auch vor Dylans christlicher Phase („Gotta Serve Somebody“) nicht zurück und widmet sich ansonsten Liebesliedern wie dem rustikalen „Lay Lady Lay“ oder dem sehnsüchtigen „Forever Young“. Höhepunkt dürfte „Like A Rolling Stone“ sein, den Jackson in Gospel-Gefilde verpflanzt; ein Album für Jazz- und Dylan-Fans.