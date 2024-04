Jan Lovšin Lilac Orchestra (Unit/Bandcamp)

Jan Lovšin kommt aus Slowenien. Er ist Sänger, Komponist und Arrangeur der sieben Stücke, die er hier mit dem groß besetzten, 18-köpfigen österreichischen Lilac Orchestra präsentiert. Die Musik ist anders, als der sonst oft gehörte und meist runtergespulte Bigbandjazz, auf den sich so einige der großen Klangkörper traditionsverliebt verlassen. Für Lovšin ist das kein Thema, ihm geht es wohl eher um eine fast soundtrackartige Vertonung unserer Zeit. Also kombiniert er in seinen Arrangements sehr dynamisch jazzige Bläsersätze mit klassischen Atmosphären, einem oft melodischen Piano, auch mal einer rockigen Gitarre und dank seines mehrere Oktaven umfassenden, oft der Oper nahen Gesangs, zu einer auch experimentellen, doch überwiegend unterhaltsamen Kunstmusik. Damit reißt das Lilac Orchestra zwar nicht unbedingt spektakulär die Barrieren zwischen moderner Klassik und Jazz nieder, zeigt aber nachdrücklich seine Liebe zu den Charakteristiken dieser jeweils so unterschiedlichen Genres.