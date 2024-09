Jan Gunnar Hoff / Jasper Somsen / Carsten Lindholm Northwest (Challenge/Bertus)

Die ewige Frage, ob Jazz nun kantig oder wohlgefällig klingen muss, ob er einfach provokante Kunst sein darf oder sich gefälligst verkaufen soll, stellt sich auch bei diesem neuen Pianotrio. Der norwegische Pianist Jan Gunnar Hoff, der niederländische Bassist Jasper Somsen und der dänische Schlagzeuger Carsten Lindholm sind erfahren genug, um zu wissen, welche Konstellationen die Menschen anfixen, womit man Hallen und Clubs vollbekommt, was „geht“ und was nicht. Und so muss bei der ersten Kollaboration der drei ganz zwangsläufig wohl ein solches Zwitteralbum herauskommen, bei dem gleich nach wenigen Sekunden der Hall auf Hoffs Klavier unangenehm auffällt. Die acht Stücke kommen einer rastlosen Suche nach der Balance zwischen kitschiger Wohlgefälligkeit („Summer Breeze“) und frechen Exkursen ins atonale Nirgendwo („Free Flight“) gleich, beginnen manchmal sanft, um dann in einem brausenden Sturm aufzugehen („First Light“). Bis auf die berührende „Beneath The Surface“, eine Hommage von Somsen für seinen Freund Enrico Pieranunzi, gibt es auf „Northwest“ nur Schwarz oder Weiß, aber dazwischen kaum etwas.