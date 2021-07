Humair Blaser Känzig 1291 (Outnote Records/Note 1)

Drei Schweizer Jazzlegenden feiern ihr Heimatland – der Albumtitel „1291″ meint das Gründungsjahr der Eidgenossenschaft durch die drei Urkantone. Passenderweise hat man einige Urschweizer Melodien ausgewählt, das „Guggisberglied“ aus dem 18., einen gregorianischen Choral aus dem 13., die Nationalhymne aus dem 19. Jahrhundert. Dazu kommen noch Urmelodien ganz anderer Art, nämlich Traditionals des Jazz, die den Geist von New Orleans beschwören, sowie außerdem eine Handvoll eigener Miniaturen der Band. Traditionalistisch aber klingt hier nichts: Die drei Schweizer musizieren mit freiem Improvisationsgeist, zergliedern und zerbrechen die Stücke, lösen sie auf in Abenteuer oder stimmungsvolle Episoden. Samuel Blaser, mit 39 der Jüngste, Heiri Känzig und Daniel Humair, mit 82 der Erfahrenste, vertreten drei Jazzgenerationen, treffen sich aber in einem souveränen Improvisationsverständnis. Das exquisite, wunderbare Bandformat Posaune–Bass–Schlagzeug liegt bei ihnen in besten Händen. Dieses Album ist ein Paukenschlag.