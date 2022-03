Henri Texier Heteroklite Lockdown (Label Bleu/Broken Silence)

Wäre der Kontrabass eine Badewanne, dann wäre der französische Jazzbassist Henri Texier der geborene Bademeister. In seinen Bass kann man sich hineinlegen und seine warmen Erzählströme wie einen angenehm belebenden Aufguss über sich hinwegfließen lassen. Er mag dem Hörer das Gefühl geben, den Alltag aus allen Poren zu spülen, dabei sind seine Erzählungen gerade von einer alltäglichen Beiläufigkeit, die ihren Zugang so ungemein leicht machen. Auf „Heteroklite Lockdown“ genügt er sich im Trio mit seinem Sohn Sebastien Texier am Saxofon und Gautier Garrigue am Schlagzeug. Verglichen mit seinem immensen Output der letzten 40 Jahre, bleibt Texier hier ungewohnt konventionell, doch das stört überhaupt nicht, weil seine Stimme auf dem Bass nach wie vor fundamental ist. Genau genommen soliert er unentwegt, denn egal ob er gerade selbst den Ton angibt oder anderen den Vortritt lässt, ist es doch immer sein Bass, der den narrativen Faden spinnt. Aber gerade in der kleinen Besetzung wird deutlich, wie unaufdringlich der große Vermittler das tut.