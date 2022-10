Helge Lien & Knut Hem Villingsberg (Ozella/Galileo MC)

Ein Klavier auf der einen, eine Dobro oder die legendäre Weissenborn-Lapsteel-Gitarre auf der anderen Seite – das Duo Helge Lien und Knut Hem trifft sich auf „Villingsberg“ erneut, um gemeinsam Klangwelten zwischen Jazz, Bluegrass, Country und Americana auszuloten. Und man spürt den Spaß der beiden Norweger bei ihrem Tun, fühlen sie sich doch in diesem weiten musikalischen Spektrum wohl. Fast alle Stücke dieses Albums stammen von Hem und pendeln zwischen beschwingter Fröhlichkeit und Virtuosität und beseelter Innigkeit mit Momenten, an denen die einzelnen Noten in Ruhe nachhallen können. Die beiden kreieren hier gemeinsam Musik, in der Folkloristisches und die Finessen des Jazz mühelos miteinander verwoben werden. Musikalisch ausgereift und voller menschlicher Wärme und Atmosphäre gelingen Lien und Hem stimmungsvolle und naturverbundene, in Töne gefasste Augenblicke.