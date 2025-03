Heinrich Von Kalnein / Horst-Michael Schaffer & JBBG Smål Fruits Of Passion & Sorrow (Natango Music/Galileo MC)

Seit einem Vierteljahrhundert schon gibt es die Jazz Bigband Graz (JBBG). „Fruits Of Passion & Sorrow“ ist die zwölfte CD in diesen 25 Jahren. Ganz schön produktiv das Ensemble, das sich hier zum dritten Mal zu Plattenaufnahmen in kleiner Besetzung als Quintett getroffen hat, unter der Führung der beiden Bigbandleiter, dem deutschen Saxofonisten Heinrich von Kalnein sowie dem österreichischen Trompeter Horst-Michael Schaffer. Dazu kommen zwei illustre Gäste, der deutsche Gitarrist Hanno Busch und der Perkussionist und Vokalist Arto Tunçboyacıyan. Der Armenier wie auch sein Landsmann Karen Asatrian am Klavier sorgen zwischendurch für ein wenig armenisches Flair in dieser sich ansonsten in geschmeidigen, auch mal jazzrockigen Fusiongefilden tummelnden, unterhaltsamen Aufnahme, der man vielleicht ein paar Ecken und Kanten mehr gewünscht hätte.