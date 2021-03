Harri Stojka Salut To Jimi Hendrix (Gipsy/Galileo MC)

Der österreichische Gitarrist Harri Stojka ist ein Eigenbrötler, doch natürlich hat er ein großes Vorbild, dessen Todestag sich vor Kurzem zum 50. Mal gejährt hat. Auf „Salut To Jimi Hendrix“ spielt Stojka nun vornehmlich mit sich selbst, lediglich der Schlagzeuger Sigi Meier steht ihm zur Seite. Neben den klassischen Hendrix-Songs hat Stojka auch einige Originale auf das Album geschmuggelt – in „Jimi“ streut er echte Hendrix-Aufnahmen ein, „Subway Underground“ ist ein Vehikel, das Stojka für ausgedehnte gitarristische Ausflüge nutzt. Da er neben der Gitarre auch noch den Bass übernimmt und für den Gesang zuständig ist, entstehen dichte Variationen der berühmten Songs, die sich bemühen, eng am Original zu bleiben und doch genug von Stojkas eigener musikalischer Persönlichkeit einzustreuen. Das Vorhaben erinnert ein wenig an die Quadratur des Kreises, doch in weiten Teilen des Albums gelingt es.