Hans Lüdemann & Trans Europe Express On The Edges 2 & 3 (BMC/Galileo MC)

Die Reise des Kölner Pianisten Hans Lüdemann und seines international besetzten Ensembles Trans Europe Express geht weiter – und das gleich auf zwei neuen Alben, die man nur digital erwerben kann. Der zweite Teil von „On The Edges“ konzentriert sich auf Skandinavien und stellt deshalb die Sängerin Sofia Jernberg und den Gitarristen Kalle Kalima (dabei gehört Finnland offiziell gar nicht zu Skandinavien) in den Mittelpunkt. Die verschmitzte Ensemblemusik, die Lüdemann für seine Großformation geschrieben hat, ist auch auf dem dritten Teil, der sich nach Italien begibt, das Pfund, mit dem „On The Edges“ wuchern kann. Für die Reise nach „Bella Italia“ hat der Bandleader die Pianistin Rita Marcotulli und den Akkordeon-virtuosen Luciano Biondini (übrigens auf Vorschlag von Kalima) in den TEE gebeten. Die mediterranen Stücke sind sehr eingängig und werden der aufregenden Band viele neue Freunde bescheren.