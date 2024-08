Hans Lüdemann / Reiner Winterschladen Porgy's Dream (Double Moon/Bertus)

Der Pianist Hans Lüdemann (TransEuropeExpress Ensemble, Trio Ivoire) und der Trompeter Reiner Winterschladen (Nighthawks, BlueBox, NDR Bigband) schaffen das Kunststück, uns schon nach wenigen Sekunden hineinzuziehen in eine Welt der traumversunkenen, innigen Klänge – vielleicht auch, weil sofort spürbar ist, dass sie den richtigen und einen ganz eigenen Tonfall für ihren hoch konzentrierten Dialog gefunden haben. Und wenn ihr unverschämt intimes, sehnsuchtsvolles Zwiegespräch über Material aus George Gershwins „Porgy & Bess“ (sowie einige von der Oper inspirierte Stücke) nach etwas mehr als 53 Minuten endet, hallt es noch verdammt lange nach. Lüdemann und Winterschladen, die sich seit gut 30 Jahren kennen und sich in der Vergangenheit schon kreativ mit Gershwins Jahrhundertwerk auseinandersetzten, bewegen sich frei, manchmal auch frei schwebend und doch nie ziellos zwischen den zeitlosen Themen aus des Komponisten Feder. Der wäre auf seiner Wolke bestimmt glücklich, wenn er hören könnte, was die beiden Deutschen aus seinen Klassikern herausgeholt haben.