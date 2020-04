Handsome Couple feat. DJ Illvibe Bochum Berlin (Umland/umlandrecords.bandcamp.com)

We. Have. Art. In. Order. Not. To. Die. Of. The. Truth. So heißen die elf Titel, die St. Kirchhoff (Banjo & Electronics) sowie Simon Camatta (Drums & Driving) aus Essen alias Handsome Couple für ihr Intermezzo mit dem Berliner DJ Illvibe auf die Liste genommen haben. Das Ganze live in Bochum und in Berlin aufgenommen, was man aber kaum wahrnimmt. Dafür diese eigenwillige Form von Banjo-Zupfern und blechernem Schlagzeug, die auch als zeitgemäße Variante von Minimalmusic durchgehen würde und der die Turntables einen extremen Drive verpassen. St. Kirchhoff und Camatta begannen während einer Arbeit für das Theater Bremen damit, instrumentale HipHop-Musik mit Banjo und Schlagzeug zu kombinieren, Auftritte auf Partys, Festivals und Vernissagen folgten. Aus anfänglichen Improvisationen entwickelten sich mit der Zeit konkrete Tracks, chillig und tanzbar, vor allem wenn der Ex-Seeed-DJ Illvibe im Zentrum des abstrakten Wahnsinns Vinylscheiben zerkratzt. Immer wieder schälen sich Melodien und vereinzelte Collagen aus den Nummern heraus. Abstract HipHop. Keine Geschmacks-, sondern eine Generationsfrage.