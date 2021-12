Haesen & Breidenbach Où Est L'Amour? (Buzz/Bertus)

Der Frage „Wo ist die Liebe?“ geht das Duo aus der Sängerin Charlotte Haesen und dem Gitarristen Philip Breidenbach auf Albumlänge nach. Breidenbach ist dabei für die komplette Instrumentierung zuständig, die neben den verschiedensten Gitarrenklängen vor allem aus Percussion und Chören besteht. Die zehn federleichten Songs entstanden allesamt in Gemeinschaftsproduktion und decken ein breites musikalisches Spektrum ab. Die schwebenden und atmosphärisch dichten Klänge vermögen zu bezaubern, in einem Song wie „Trouble“ geht es aber auch einmal handfester zur Sache. Die kristallklare Stimme Haesens pendelt dabei zwischen Chanson und Indie-Folk, außerdem erweist sich die Sängerin als kleines Sprachgenie. Außer auf Englisch singt Haesen, die in Amsterdam geboren wurde, auch auf Französisch und Niederländisch. „Où Est L‘Amour?“ ist ein kleines Songwunder, das mit seinem Charme und seiner Eigenständigkeit besticht.