Gov't Mule Piece Like A River (Concord/Universal)

Seit ihrer Abspaltung von der Allman Brothers Band gehört Gov’t Mule zu den stilprägenden Bands des amerikanischen Jamrock. Sie haben zahlreiche Idiome der Rock- und Jazzgeschichte verinnerlicht und Gitarrist und Sänger Warren Haynes ist ein stilistisches Chamäleon. Bei aller spielerischen Leidenschaft kam das Songwriting auf den letzten Alben ein wenig zu kurz. Ganz anders auf „Peace Like A River“. Haynes greift tief in die Schatzkisten der Rockgeschichte, um das Beste von Led Zeppelin, Pink Floyd, Sly & The Family Stone, The Who, Lynyrd Skynyrd, Cream, ZZ Top, Deep Purple und vielen anderen Ikonen zu einem ganz eigenen Puzzle zu montieren, das am Ende wieder die individuelle Handschrift von Haynes und Gov’t Mule verrät. In dieser Hinsicht ist „Peace Like A River“ wohl das stärkste Album der Band seit „Deja Voodoo“, und das liegt immerhin 19 Jahre zurück. Diese unsentimentale Liebeserklärung an die Ära des Rock ist mit Gästen wie Billy Gibbons, Billy Bob Thornton oder Ruthie Foster auch noch prominent cobesetzt.