Goeyvaerts String Trio / Robin Verheyen / Marc Copland Blues, Reds, & Other Songs For Madonna Challenge/Bertus

Eine musikalische Bildbetrachtung: Die Madonna des Malers Jean Fouquet, die, gerahmt von blauen und roten Cherubim, dem Sohn die Brust gibt, diente als Inspiration für dieses Werk für Sopransaxofon (Robin Verheyen), Piano (Marc Copland) und Streichertrio. Während er die auffälligen Farben konzeptuell in der Besetzung widerspiegelte, wählte Komponist Verheyen eine Klangpalette, die von der Neuen Musik bis zum rhapsodisch Blues-gefärbten Jazz reicht und die Verlockungen der sogenannten Neo-Klassik außen vorlässt. Nur einmal fühlt man sich an die frühe Filmmusik Michael Nymans erinnert. Doch stößt die Musik mit jeder Bewegung in neue Räume vor und erhält sich dabei einen schwebenden Zustand der Unaufgelöstheit, als würde man sich immer tiefer in ein Bild versenken – oder eben in einen Klangraum. Der wird, abgesehen von einem nur von den Streichern bestrittenen Triptychon, vom Wechselspiel zwischen dem Goeyvaerts String Trio und Coplands Piano definiert, während dem mit üppig Hall ausgestatteten Sopran die markantesten Sololinien und Akzente zukommen – eine leichte Störung der Balance in einem ansonsten fein austarierten und mit 74 Minuten nicht zu lang geratenen Konzeptwerk.