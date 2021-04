Godemann Bauder Duo Beautiful Mind (STF Records)

Gitarrist Massoud Godemann und Bassist Gerd Bauder pflegen ihren Dialog seit Jahren, sowohl im Duo als auch im Massoud Godemann Trio. „Beautiful Mind“ ist nun besonders intim und gerät dem Hörer ganz dezent ins Ohr. In sieben Originalen pflegen die beiden Musiker ihre leise Kunst des Zuhörens und überlassen sich immer wieder abwechselnd das Feld, ohne dass man gleich „solo“ schreien will. Seinen Verstärker lässt Godemann weitgehend in Ruhe, umso klarer entwickeln sich die musikalischen Linien, die von seinem Partner umspielt, verändert oder übernommen werden. Wenn, wie in „Blue Boss“, das Tempo leicht angezogen wird, lässt Godemann die Akkorde perlen und die treibende Rhythmik ist von zeitloser Eleganz. „Beautiful Mind“ ist ein freundlicher Gedankenaustausch, bei dem die Beteiligten jederzeit Herr über ihre musikalischen Mittel sind – mit dem Klassiker „Blue In Green“ findet das Album einen wunderschönen Ausklang.