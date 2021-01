Glenn Zaleski The Question (Sunnyside/Good ToGo)

Kürzlich ist der junge amerikanische Pianist Glenn Zaleski zum ersten Mal Vater geworden. Diese frische Lebenserfahrung warf Fragen auf, stellte seinen Wertekanon auf den Kopf, ließ ihn tief in sich hineinhorchen und über die Welt und die verrückten Zeiten, in denen wir leben, nachdenken. Seine innere Einkehr führte natürlich auch zu neuer Musik, die es nun auf „The Question“ zu hören gibt – einem Album, auf dem Zaleski aus einer klassischen Jazz-Quintett-Besetzung eine Menge Farben und Gangarten herausholt. In den Stücken setzt er die beiden Bläser – Trompeter Adam O‘Farrill und Tenorist Lucas Pino – nicht nur als Solisten und Themenspieler, sondern sehr flächig ein, gibt dem Schlagzeug (Allan Mednard) viel Raum und koloriert seine Kompositionen am Piano gefühlvoll aus. Der Nachwuchs dürfte später mal stolz sein, wenn er hört, was seine Ankunft auf Erden bei Daddy einst an Kreativität ausgelöst hat.