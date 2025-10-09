Gilad Atzmon European Quartet

Praying For More Songs To Come

HLAVA XXII/danielbulatkin.bandcamp.com

Gilad Atzmon European Quartet – Praying For More Songs To Come (Cover)Fünf Stücke – ein musikalisches Kaleidoskop: In dem Album „Praying For More Songs To Come“ überzeugt das European Quartett um Gilad Atzmon mit rhythmisch packenden Motiven und feurigen Soli, gerahmt von intensiven Kompositionen. Inspiration fanden die Musiker sowohl bei John Coltrane als auch traditioneller Musik des Mittleren Ostens und fingen das stilistisch vielfältige Werk in einer einzigen Studiosession ein. Insbesondere Atzmon begeistert mit kristallklarem Saxofonsound, während der junge Daniel Bulatkin am Klavier mit innovativem Spiel brilliert. Das Ensemble wirkt perfekt aufeinander eingespielt, sowohl die gemeinsame Idee verfolgend und doch individuelle Impulse anbietend. Faszinierende Interaktionen strahlen zwischen Tradition und Experiment.

Text
Paula Rösner
, Jazz thing 160

Veröffentlicht am 09. Okt 2025 um 07:57 Uhr unter Reviews

