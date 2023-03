Gerd Dudek With You (JazzJazz/Broken Silence)

Mit Gerd Dudek verstarb im November 2022 einer der bedeutendsten Saxofonisten des deutschen Nachkriegsjazz. Knapp ein Jahr vorher, am 20. Dezember 2021, war der seinerzeit 83-Jährige noch einmal ins Studio gegangen. „With You“, das Ergebnis der Session mit Martin Sasse, seinem Alterswerk-Partner am Klavier, Martin Gjakonovski am Bass und Joost van Schaik an den Drums, ist aber alles andere als ein Schwanengesang. Ganz im Gegenteil: Dudek zeigte sich auf der Höhe seiner Kunst mit differenzierter Tongebung und erzählerischer Prägnanz. Sei es die gewitzte Haken schlagende Eigenkomposition „Green Table Speech“, unlarmoyant Balladeskes („Lover Man“), Erdiges (Sasses „Blues for G.D.“) oder eine auf Augenhöhe stattfindende Auseinandersetzung mit Coltrane („Naima“ und das an „Resolution“ angelehnte „With You“): Man kann sich an dem uneitlen Spiel des Tenor- und Sopransaxofonisten kaum satthören. Seine Stimme wird fehlen.