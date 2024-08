Franco Ambrosetti Sweet Caress (enja/edel)

Irgendwie war das zu befürchten: Nach „Nora“, dem aufwendig produzierten Streicheralbum, das sich Franco Ambrosetti vor zwei Jahren zu seinem 80. Geburtstag geschenkt hatte, zündet der Schweizer Flügelhorn-Spezialist nun die nächste Stufe. Wieder mit Produzent Alan Broadbent, dem Großmeister aller Weichspüler, mit treuen Freunden wie John Scofield, Scott Colley oder Peter Erskine, aber diesmal gleich die ganz große Nummer. Das überschaubare Streicherensemble ist zu einem 29-köpfigen Orchester angewachsen, das so viele schwebende, flauschige Wölkchen wie nur möglich produziert und die Zeitlupe als Dauerzustand festzurrt. Selbst für Klassikliebhaber dürfte das als Violinen-Concertino instrumentierte „Sweet Caress“ mit Sara Caswell zu fluffig sein, und Hollywood-Fans sollten Stücke wie „Soul Eyes“, „Old Friends“ oder „Colors Of The Wind“ lieber nicht mit Burt Bacharach vergleichen. Wer diese entschleunigte Gangart letztlich verinnerlicht, der schließt irgendwann auch mit dem schaumgebremsten Scofield seinen Frieden. Schließlich soll alles wie maßgeschneidert zu Ambrosettis Flügelhorn passen. Und allein darum geht es.