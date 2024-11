Florian Weiss' Woodism Inner Garden (nWog/Indigo)

Schön angelegt ist er, dieser „Inner Garden“ des Schweizer Quartetts Woodism um den Posaunisten Florian Weiss. Da gibt es ganz einfache und komplex bepflanzte Beete sowie Flächen mit herrlichem Wildwuchs. Und genau diese Kontraste sind es, die das Betreten dieser bunten, inneren Grünanlage so spannend machen. Einfach toll diese Mixtur aus gestalteten Rabatten und prächtig wuchernden Melodieranken. Um die Metaphernebene zu verlassen: Woodisms Musik lebt vom Wechsel zwischen reizvoll statischer Repetition und viel Bewegung, zwischen sangbaren Themen und üppiger, weite Bögen schlagender Linienführung, von eng umschlungenen und dann wieder auseinanderdriftenden Bläserstimmen, die lustvoll über dem tänzeln, was ihnen Bass und Schlagzeug an Rhythmen bieten.