Felix Waltz / Hendrik Lensing The Darkest Blue The Sun Will Sow / Ordinary Spring (Frutex Tracks/NRW)

Der Keyboarder Felix Waltz und der Schlagzeuger Hendrik Lensing haben sich entschlossen, ihre jeweiligen digitalen EPs gemeinsam auf einer Vinyl-EP zu veröffentlichen. „The Darkest Blue The Sun Will Sow“ heißt Waltz‘ Werk und es ist eine clubbige Angelegenheit, die an TripHop erinnert. An- und abschwellende Keyboardklänge, künstliche Bläserfanfaren (aber auch ein echtes Saxsolo) und scharfe Beats sorgen für jede Menge Ohrenfutter. Lensing bevorzugt auf „Ordinary Spring“ geradere Beats und klingt überhaupt poppiger und fröhlicher. Vintage-Freundlichkeiten wie „Morning Glow“ mit einer gesampleten Gitarre belegen die Liebe zum Detail und selbst ein aktueller Titel wie „The Coronian Age“ hört sich optimistisch an. Ist ja auch nicht das Schlechteste in Zeiten wie diesen, wenn man musikalisch zuversichtlich in die Zukunft blickt.