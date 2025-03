Fabienne Ambühl Thrive (Ubuntu/Membran)

Fabienne Ambühl gewährt in ihrem neuen Album „Thrive“ einen tiefen Einblick in ihre Weltsicht. Die Pianistin und Sängerin verbindet in malerischen Kompositionen Poesie, Natureindrücke und persönliche Erlebnisse der letzten Jahre zu einem kunstvollen Klangbild. Umgeben ist sie von einem dynamischen Ensemble aus Matt Ridley (Bass), Jon Scott (Drums) und Tom Ollendorff (Gitarre), das sich auf ihre musikalische Sprache einlässt und feinfühlig erweitert. Der Gitarrist Ant Law setzt in der Single „New Ones“ mit einem transzendenten Solo einen besonderen Akzent. Ambühls instrumentaler Stimmeneinsatz fasziniert mit einzigartigen Melodien und Klängen. „Thrive“ überzeugt durch musikalischen Zusammenhalt und individuelle Virtuosität – ein Album der Introspektion.