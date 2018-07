Fabien Mary Octet

Als der französische Trompeter Fabien Mary wegen eines Bruchs des rechten Schlüsselbeins zur Untätigkeit am Instrument verdammt war, machte er das Beste daraus: Er komponierte und arrangierte eine Reihe von Stücken für eine größere Besetzung. Wieder genesen nahm der gleichermaßen galant wie rasant spielende Trompeter die Nummern mit einem aus der Crème der französischen Szene bestehenden Oktett auf. Das swingt barrierefrei, bewegt sich auch mal entspannt im Latin-Groove und birgt doch trotz der hörbaren Beeinflussung durch die Cool-Geburt oder Thad Jones immer wieder tonal spannende Modernismen in der Stimmführung in sich. Besonders apart in dieser Hinsicht: Marys Bläserarrangement von „All The Things You Are“. Respekt. So etwas macht der Mann mit links.