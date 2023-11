Espen Eriksen Trio w/ Andy Sheppard As Good As It Gets (Rune Grammofon/Cargo)

„As Good As It Gets“ heißt das Album, das der norwegische Pianist Espen Eriksen mit seinem Trio und dem legendären englischen Saxofonisten Andy Sheppard als Gast eingespielt hat. Übersetzt: Besser geht’s nicht. Wirklich? Beim Durchhören der mit feierlichen Themen durchzogenen Musik beschlich den Rezensenten nämlich dauernd das Gefühl, dass da deutlich mehr drin gewesen sein müsste. Ein Quäntchen fehlt da meist, das Quäntchen vielleicht, das durch die Energie bei Live-Auftritten oft aus vorhandenem Material herausgeholt wird. Die im Studio aufgenommenen, sehr melodiösen Titel des Quartetts sind zwar nett anzuhören, ganz hübsch also, letztlich aber viel zu harmlos.