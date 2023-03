Erich Fischer Quartett Space Race (Unit/Membran)

Die Titelmelodie der „Pink Panther“-Filmreihe, die Henry Mancini erschuf, scheint es dem Schweizer Vibrafonisten Erich Fischer schwer angetan zu haben, denn gleich mehrere Songs auf dem neuen Album seines Quartetts erinnern entfernt an den Klassiker. Verschmitzter Humor ist überhaupt Fischers Ding: Sein „Tiger Waltz“ sprudelt nur so über vor perkussivem Gestaltungsdrang, „Un Tipo De Cha Cha Cha“ schaukelt gemächlich in lateinamerikanischem Swing. Hier wie auch auf anderen Songs kommt Fischers Zweitinstrument zum Einsatz: Das Bariton-Horn hat ein ähnliches Klangspektrum wie die Posaune, klingt aber spröder. Für die Melodieführung ist ansonsten Saxofonist Dave Feusi zuständig, das gelenkige Rhythmusteam aus dem Bassisten Thomas Lähns und dem Schlagzeuger Tony Renold agiert zuverlässig und frisch. Lähns überzeugt außerdem in der verträumten Ballade „Strawberries In Snow“ mit einem beherzt zupackenden Solo.