Enrico Pieranunzi / Jasper Somsen Voyage In Time (Challenge/Bertus)

In seinem Buch „Stilübungen“ variiert Raymond Queneau ein und dieselbe Geschichte in 66 verschiedenen Textgattungen/​Tonfällen/​Perspektiven, keine länger als zwei bis drei Seiten. Vergnüglich ist das, virtuos, hintersinnig und hochintelligent. In einem ähnlichen Sinn lässt sich „Voyage In Time“ hören, das Album, das sich Enrico Pieranunzi und der Kontrabassist Jasper Somsen zur Feier ihrer zehnjährigen Zusammenarbeit gönnen. Somsen hat eine neunteilige Suite geschrieben, in der die beiden ihre musikalische Erzählkunst entlang der formalen Vorgaben barocker Tänze ins Sprühen bringen. Pavane, Menuet, Ballade usw. heißen die verschiedenen Satztitel und damit die stilistischen Vorgaben. Alles Weitere ist erlauchte Spielkunst, ist feines Gespür für den Atem des Gegenübers – und ein musikalisches Repertoire, das ganz selbstverständlich Barock und zeitgenössischen Jazz auf einen Nenner bringt.