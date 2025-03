Emma Rawicz & Gwilim Simcock Big Visit (ACT/edel)

Ein Saxofon und ein Piano. Wie oft hat es diese Paarung im Jazz schon gegeben? Die englische Saxofonistin Emma Rawicz und der walisische Pianist Gwilim Simcock sind sich dieser Frage voll bewusst und versuchen gar nicht erst, krampfhaft um Originalität zu ringen. Stattdessen setzen sie auf die intuitive Wucht eines ehrlichen Dialogs, der die Tradition des Modern Jazz von den 1950er-Jahren bis in die Gegenwart umarmt, sich an einer ganzen Reihe von Vorbildern abarbeitet, ohne diese jemals konkret zu benennen. Überhaupt verzichten sie auf jede Definition. Sie sind, wer und was sie sind, und vertrauen auf die Kraft der eigenen Farbgebung. Das muss reichen. Wirklich Neues erfahren wir von dem Duo nicht, aber da dies auch gar nicht die Intention der beiden ist, erwartet man es auch nicht. „Big Visit“ ist genau das, was der Titel verspricht, ein Treffen zweier Routiniers auf Augenhöhe, wobei die Betonung auf Höhe liegt. Rawicz und Simcock überzeugen auf ganzer Linie mit einer starken, persönlichen Präsenz, die aus jedem einzelnen Ton spricht.